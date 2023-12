ChatGTP, Guerre Israël-Hamas, Kylian Mbappé... Voici les recherches les plus populaires sur internet en 2023

Comme chaque année, Google a dévoilé son classement des recherches les plus populaires de l'année 2023. En France, ChatGPT et la guerre entre Israël et le Hamas sont les thèmes qui ont suscité le plus d'intérêt. Petit tour d'horizon des principales recherches sur les sujets phares de l'année.

Le point commun entre le robot ChatGPT, la guerre entre Israël, Édouard Philippe, le chemsex, Kylian Mbappé, Jane Birkin, le rappeur MHD et le jeu vidéo "Hogwarts Legacy" ? Tous figurent au palmarès des recherches les plus populaires sur le moteur de Google pour 2023. Comme chaque année au mois de décembre, le géant américain a mis en ligne sa rétrospective des tendances de recherche pour l'année écoulée, pays par pays. Google monopolise près de 95% des requêtes en ligne, ce qui donne un bon aperçu des sujets d'actualités et personnalités qui suscitent un intérêt auprès des internautes français.

Concernant la France, le robot ChatGPT d'OpenAI et la guerre entre Israël et le Hamas arrivent très largement en tête dans la catégorie "Actualités" du classement "L'année 2023 en recherches" de Google. Vient ensuite la disparition du petit Émile, la tempête Ciarán, la disparition de la jeune Lina. Parmi les personnalités, deux sportifs, le footballeur Kylian Mbappé et le rugbyman Antoine Dupont, figurent en tête de ce palmarès, qui recense non pas les recherches les plus nombreuses, mais qui ont connu la plus forte hausse en nombre par rapport à 2022, a précisé Google.

Intelligence artificielle et pouvoir d'achat

Outre ChatGPT, les nouvelles possibilités de l’intelligence artificielle ont été très recherchées, surtout "IA pour la génération d’images", spécialité qui suscite le plus de curiosité chez les Français. Pour le reste, on trouve, pêle-mêle, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe (dans la catégorie femmes et hommes politiques), Brigitte Bardot (actrices et acteurs), le rappeur MHD (musiciens), Jane Birkin (personnalités disparues). Les interrogations des internautes sont parfois inattendues. "Comment est mort Mickey Mouse" est numéro un, par exemple.

Pour les "C'est quoi ?", un classique sur tous les moteurs de recherche, "Chemsex" arrive en tête, suivi de l'article "49.3" et du groupe terroriste "Hamas". Du côté des séries télévisées, celles adaptées d'un jeu vidéo, "The Last of Us" et "One Piece", figurent dans le trio de tête. "Hogwarts Legacy" arrive en première position du top dédié aux jeux vidéo, suivi par "Zelda Tears of the Kingdom". Le pouvoir d’achat reste par ailleurs une préoccupation récurrente, comme l'illustrent des questions telles que "Pourquoi l'électricité augmente ?". Retrouvez ci-dessous le classement, catégorie par catégorie, des recherches les plus populaires.

ACTUALITÉS

1- ChatGPT d'OpenAI.

2- Guerre Israël-Hamas.

3- Disparition d'Émile.

4- Tempête Ciarán.

5- Disparition de Lina.

LES 'C'EST QUOI"

1- Le chemsex.

2- Le 49.3.

3- Le Hamas.

4- Un Kibboutz

5- L'abaya.

LES "POURQUOI"

1- Pourquoi le Maroc refuse l'aide de la France ?

2- Pourquoi la guerre en Israël ?

3- Pourquoi l'électricité augmente ?

4- Pourquoi Griezmann a les cheveux roses ?

5- Pourquoi le Hamas attaque Israël ?

LES DISPARITIONS

1- Jane Birkin.

2- Matthew Perry.

3- Marwan Berreni.

4- Tina Turner.

5- Guillaume Bats.

LES PERSONNALITÉS PUBLIQUES

1- Kylian Mbappé.

2- Antoine Dupont.

3- Brigitte Bardot.

4- Amandine Pellissard.

5- Jérémy Renner.

LES FEMMES/HOMMES POLITIQUES

1- Edouard Philippe.

2- Sophia Chikirou.

3- Dominique de Villepin.

4- Clémentine Autain.

5- Olivier Faure.

LES ACTRICES ET ACTRICES

1- Brigitte Bardot.

2- Jeremy Renner.

3- Mathieu Kassovitz.

4- Adèle Exarchopoulos.

5- Raquel Welch.

LES SPORTIFS

1- Kylian Mbappé

2- Antoine Dupont

3- Carlos Alcaraz

4- Sergio Rico

5- Ciryl Gane

LES ARTISTES MUSICAUX

1- MHD.

2- Julien Clerc.

3- Juliette Armanet.

4- La Zarra.

5- Amanda Lear.

LES FILMS

1- "Oppenheimer".

2- "Barbie".

3- "Avatar 2".

4- "Asterix et Obelix".

5- "Creed 3".

LES SÉRIÉS TV

1- "The Last of Us".

2- "Ginny et Georgia".

3- "One Piece".

4- "Scream 6".

5- "Alice in Borderland".

LES JEUX VIDÉOS

1- "Hogwarts Legacy".

2- "Zelda Tears of the Kingdom".

3- "Starfield".

4- "Diablo 4".

5- "Assassin's Creed Mirages".