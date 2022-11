"C'est fini" : Damien Viel, directeur général de Twitter France, annonce son départ

L'ancien patron de Twitter France n’a pas précisé si ce départ était sa décision ou non. Son dernier tweet remontait au 4 novembre dernier quand l'entreprise avait entamé une vague mondiale de licenciements, juste après son rachat par Elon Musk. "Toutes mes pensées, mon respect, mon énergie et mon amour aux tweeps (surnom des employés de Twitter, NDLR) du monde entier aujourd'hui. Nous avons construit ensemble l'application la plus incroyable de la planète", écrivait-il alors.