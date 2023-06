Instagram, TikTok, WhatsApp… Faut-il autoriser les enfants de moins de 13 ans à s’y inscrire ?

Si vous souhaitez initier vos enfants aux réseaux sociaux sans leur donner accès à Instagram, Snapchat et autres médias sociaux avant l’âge requis, sachez qu’il existe des plateformes dédiées aux préadolescents. À la place de Messenger, vous pouvez leur installer Playkids Talk, une application de chat spécialement conçue pour les enfants de moins de 12 ans. Sécurisée et gratuite, elle met aussi à disposition des contenus éducatifs pour les enfants de 2 à 8 ans. Grom Social est en quelque sorte le TikTok des préadolescents, où les parents peuvent s’assurer qu’aucun contenu non adapté à leur âge leur sera proposé. Quant à PopJam, il s’agit d’une application communautaire adaptée aux 7-12 ans. Grâce à ses quiz et à ses jeux, elle permet de développer l’imagination et la créativité des plus jeunes.