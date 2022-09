Les influenceurs de plus en plus transparents sur leurs partenariats publicitaires

Une initiative lancée tandis que les méthodes des influenceurs sont de plus en plus scrutées, notamment par la justice. Début septembre, une enquête a été ouverte pour "pratiques commerciales trompeuses" contre Shauna Events, l'agence d'influenceurs de Magali Berdah, l'une des principales en France, à la suite d'une plainte formulée par le rappeur Booba. Ce dernier fait valoir plusieurs témoignages de consommateurs affirmant avoir été escroqués par des sociétés promues par des créateurs de contenus de l'agence, comme de la marchandise non reçue et non remboursée ou des produits non conformes.

Selon les plaintes consultées par l'AFP, "il apparaît un système d'escroquerie complexe et organisé, centralisé par la société Shauna Events", un "système alimenté par la passivité des réseaux sociaux et particulièrement Instagram et Snapchat". Depuis plusieurs mois, Magali Berdah accuse de son côté Booba de harcèlement et a obtenu l'ouverture d'une enquête. Pour l'ARPP, les "dérives" du secteur ne sont que "le fruit d'une minorité" d'influenceurs, mais font "grand bruit en raison de la nature des profils et des partenariats, de l'importance de leur communauté et du public ciblé".