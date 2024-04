Réseaux sociaux : qu'est-ce que la "majorité numérique" qu'Emmanuel Macron veut instaurer en Europe ?

La "majorité numérique" fait référence à l’âge à partir duquel on considère qu’un enfant peut s'inscrire sur un réseau social sans le consentement parental. En France, une loi a été adoptée en juillet 2023 pour fixer ce seuil à 15 ans, contre 13 ans actuellement selon les conditions d'utilisations des plateformes. Emmanuel Macron veut désormais étendre cette disposition à l'ensemble de l'Union européenne.

Les enfants font leurs premiers pas sur Internet de plus en plus tôt, si bien qu'aujourd'hui la première inscription sur un réseau social intervient dès l'âge de 8 ans et demi en moyenne, selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). En France, un texte de loi adopté en juillet dernier au Parlement a fixé à 15 ans l’âge minimum requis pour s’inscrire sur une plateforme sans autorisation parentale, aussi appelée "majorité numérique". Une disposition qu'Emmanuel Macron souhaite étendre à l'ensemble de l'Union européenne, a-t-il indiqué jeudi. Mais de quoi s'agit-il exactement ?

Concrètement, cette "majorité numérique" vise à établir l'âge à partir duquel on estime qu’une personne maîtrise son image et ses données personnelles, et qu’elle est en mesure de donner son accord, sans autorisation parentale, à ce que ces dernières puissent être utilisées par des services en ligne. Ce terme est apparu en 2018 lors de la mise à jour de la loi informatique et libertés de 1978, avec la loi sur la protection des données personnelles, visant à mettre en conformité la législation française avec l’article 8 du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Avant 15 ans, il doit y avoir un contrôle parental sur l'accès à cet espace numérique. Emmanuel Macron

Actuellement, la plupart des plates-formes ont fixé dans leurs conditions d’utilisation l'âge minimal requis pour s'inscrire à 13 ans. Celui-ci correspond à une loi américaine votée en 1998 sur la collecte des données personnelles des mineurs.

Conformément à la nouvelle loi française, les plateformes auront l’obligation de mettre en place des solutions techniques afin de vérifier l’âge des nouveaux utilisateurs au moment de leur inscription, et devront obtenir l’accord d’au moins un des parents si le mineur n’a pas encore l’âge requis, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 1% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise.

Pourquoi établir le seuil à 15 ans plutôt qu'à 13 ans ?

Pour l’instant, la réglementation au sein de l'Union laisse aux États membres le choix d’établir ce seuil entre 13 et 16 ans. Jeudi 25 avril, lors d'un discours sur l’Europe à la Sorbonne, le président Emmanuel Macron a plaidé pour l’instauration d’une "majorité numérique" dans toute l'Union européenne qui s'appuierait sur le modèle français. "Avant 15 ans, il doit y avoir un contrôle parental sur l'accès à cet espace numérique. Parce que c'est un accès, si on n'en contrôle pas les contenus, qui est le fruit de tous les risques et des déformations d'esprit, qui justifient toutes les haines", a martelé le chef de l’État.

Le choix de fixer l'âge de la "majorité numérique" à 15 ans "correspond à l’âge déjà évoqué dans la loi Informatique et libertés" et "coïncide également en France avec l’âge de la majorité sexuelle et aussi au cap du passage du collège au lycée" expliquait, en mars 2023 au Monde, le député (Horizons) Laurent Marcangeli, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale. "Nous ne pouvons pas laisser les parents assumer seuls la responsabilité de dire non", avait déclaré, au cours des débats, la députée (Renaissance) Sarah Tanzilli. "Nous devons, nous aussi, prendre nos responsabilités et assumer de dire : oui, en dessous de 13 ans, un enfant n’a rien à faire sur un réseau social", soulignait-elle.

Des plateformes aux effets potentiellement dévastateurs

Une enquête menée en 2022 par l’association Génération numérique révélait que plus d’un jeune de moins de 13 ans sur deux (63%) serait titulaire d'au moins un compte sur un réseau social. Bien souvent, l'inscription se fait dans le dos des parents, qui n'ont alors aucune possibilité d'en réguler l’usage. Or, plusieurs études ont montré les effets dévastateurs de ces plateformes sur la santé mentale des plus jeunes. Jalousie, dépréciation de soi, troubles alimentaires, dépressions et pulsions suicidaires, haine en ligne, cyberharcèlement, exposition à la pornographie ou à des images violentes... La liste est longue.

Sans être une panacée, l'instauration d'une "majorité numérique" a pour objectif de mettre les plates-formes face à leurs responsabilités, en les contraignant à mieux contrôler l'âge de leurs utilisateurs. En outre, ce seuil doit permettre aux parents, de disposer d'un repère. Le texte leur donnera ainsi la possibilité de demander la suspension du compte d’un enfant de moins de 15 ans. Par amendement, les parlementaires ont également ajouté une contrainte précisant que les parents ne pourraient pas donner leur accord pour l’inscription d’enfants de moins de 13 ans.