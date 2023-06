Réseaux sociaux : TikTok, Snapchat, Instagram... l'accord parental obligatoire avant 15 ans adopté par le Parlement

Plus de réseaux sociaux sans accord parental. Après le feu vert final de l'Assemblée nationale la veille, la proposition de loi prévoyant la nécessité pour les moins de 15 ans d'avoir l'autorisation parentale afin de créer un compte sur les réseaux sociaux, a obtenu jeudi celui du Sénat. La date d'entrée en vigueur du texte sera fixée par décret, dans la foulée d'un avis que devra rendre la Commission européenne sur sa conformité avec le droit de l'UE. Les réseaux sociaux auront ensuite un an pour se plier à leurs obligations pour les nouvelles inscriptions.

En théorie, les réseaux sociaux ne sont pas ouverts aux moins de 13 ans. Mais la première inscription y interviendrait en moyenne vers 8 ans et demi, et plus de la moitié des 10-14 ans y sont présents, selon des données de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).