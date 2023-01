Même agacé, un policier n’a pas le droit de gifler

Même si son auteur n’avait pas l’intention de commettre une agression, ce geste n’en reste pas moins un coup volontaire. "Peu importe les conséquences voulues ou non qui constituaient le mobile, lequel est indifférent. La seule chose qui compte est de savoir si le geste a été intentionnel, or, il l’est dès que son auteur a volontairement agi avec la conscience de risquer une atteinte physique", assurent les juges. L’état d’agacement ne fait pas disparaître le caractère volontaire du coup. "Il ne faut pas confondre l’intention qui résulte du seul caractère volontaire de la gifle, et le mobile qui est lié à l’intention de frapper. Or, le caractère volontaire, élément intentionnel de l’action, est suffisant. Le coup, élément matériel, suffit à caractériser l’infraction", poursuit la Cour.