Restreindre l'accès aux sites pornos ? 3 Français sur 4 y sont favorables

En marge de cette procédure judiciaire initiée par l'Arcom, le sondage nous apprend que chez les personnes fréquentant régulièrement les sites X, 63% approuvent des mesures restrictives en limitant l'accès. Une proportion qui augmente lorsque l'on consulte seulement les femmes (79%) et les personnes de plus de 50 ans (80%). Les 18-24 ans, en revanche, se montrent les plus réservés (55%).

Chez les sondés, plusieurs craintes ne manquent pas d'émerger. Si bloquer les sites pornos aux mineurs recueille un soutien très net, l'efficacité des mesures qui seraient mises en place est loin d'être jugée évidente. Plus de 8 personnes sur 10 (81%) "estiment que le système sera largement contourné par les mineurs, si toutefois il s’avère techniquement possible, ce dont doutent 62%" des répondants, résume l'Ifop. Dans le même temps, 79% des Français redoutent que ces blocages, une fois instaurés, conduisent les plus jeunes "vers des sites non réglementés proposant des contenus plus choquants". Et redoutent ainsi l'application d'une fausse bonne idée.