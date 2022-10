Restriction de la chasse le dimanche : 82% des accidents commis le week-end ?

Si le dernier bilan remonte à la saison 2021-2022, nous avons pu obtenir des chiffres plus récents remontant à cette nouvelle saison de chasse, que l’OFB obtient grâce aux "remontées de son réseau territorial". "Ce bilan intermédiaire doit être pris avec beaucoup de précautions car il n’est pas le reflet de la réalité, l’ensemble des accidents de cette saison n’ayant pas encore été portés à notre connaissance", nuance l’OFB.

Entre le 1er septembre et le 10 octobre, 16 accidents ont été rapportés à l’organisme, donc un accident mortel d’un chasseur, 11 accidents graves et 4 accidents légers. Au cours de la même période l’an dernier, 31 accidents avaient été recensés. Et notamment plus d’accidents légers (16), ce qui peut être expliqué par le fait que ces événements ne sont généralement pas traités par les médias et que "les services de l’OFB en seront informés plus tard".