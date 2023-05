EuroMillions : trois gagnants (dont un en France) se partagent plus de 158 millions d'euros

Une combinaison et trois gagnants. La Française des Jeux a annoncé que trois personnes ont remporté le jackpot EuroMillions de plus de 158 millions d'euros mis en jeu ce vendredi 5 mai, dans la soirée. La combinaison gagnante s'est trouvée être le 3, 8, 18, 34, 49, avec les numéros étoiles 3 et 7.