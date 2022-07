Bac 2022 : avec taux de réussite de 91,1%, les bacheliers font moins bien que ceux de 2021

Plus de la moitié des candidats admis ont obtenu une mention : "Globalement, à l’issue de la session de juin 2022, 58,8 % des candidats au baccalauréat obtiennent une mention", relève la note d'information de l'Éducation nationale. Cette proportion atteint 69,1 % en voie générale. Parmi eux, quatre candidats sur dix (38,7%) obtiennent une mention "Bien" ou "Très bien". Dans les voies technologique et professionnelle, respectivement 44,6 % et 49,9 % des candidats obtiennent une mention, et principalement une mention "Assez bien".