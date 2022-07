Résultats du bac : les premières tendances "indiquent une baisse", selon le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye

"Ça déjoue ceux qui disaient que le contrôle continu allait donner des résultats extraordinaires. Le nouveau bac reste un examen important", a-t-il commenté. En effet, depuis sa réforme en 2019, la note du baccalauréat repose à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur des épreuves terminales (le français écrit et oral, passé en classe de Première, la philosophie, les épreuves de spécialités et le grand oral, passés en Terminale).

Défendant le contrôle continu, le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse a donc souligné l'importance de cette méthode d'évaluation. "Le contrôle continu existe dans la plupart des pays du monde" et "fait l'objet de travaux" qui montrent "que c'est équitable", a indiqué le ministre.

Pour lui, "l'ancien bac ne doit pas être mythifié" comme "une époque où tout se passait merveilleusement". "On a oublié que les anciens dispositifs n'étaient pas des dispositifs qui fonctionnaient parfaitement pour l'égalité", a-t-il poursuivi. "Nous sommes attentifs à la situation, sans retour en arrière". Les chiffres officiels du taux de réussite au baccalauréat seront publiés mardi soir.