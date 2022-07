Résultats du tirage Euromillions : le jackpot record de 230 millions d'euros a-t-il été remporté ?

C'est du jamais vu pour la loterie européenne. Vendredi soir, un jackpot historique de 230 millions d'euros a été mis en jeu à l'Euromillions. La combinaison gagnante était 28 - 31 - 35 - 43 - 46 ainsi que deux étoiles chance 4 et 7. Toutefois, aucun joueur n'a réussi à trouver les bons chiffres et à remporter cette somme record.

La soirée a tout de même fait des heureux : neuf joueurs, dont trois Français, ont remporté la somme de 1.453.438 euros grâce aux cinq bons numéros et une étoile. 19 personnes, dont sept Français, ont également raflé 19.952 euros grâce aux cinq bons numéros et 90 joueurs, dont 17 Français, ont remporté 1.311,90 euros avec la combinaison de deux bons numéros et deux étoiles.