EuroMillions : un Français remporte le jackpot de plus de 166 millions d'euros

Plus de 166 millions d'euros étaient en jeu ce mardi 30 avril à l'EuroMillions. La Française des jeux (FDJ) a annoncé dans la soirée que le jackpot avait été remporté par un Français.

166.790.050 euros. C'est la somme qui était à gagner ce mardi 30 avril à l'EuroMillions, et qu'a remporté un Français, a indiqué la Française des jeux (FDJ) dans la soirée. Pour toucher le jackpot, le joueur a coché les bons numéros - 13-22-24-33-47 - et deux étoiles, 5 et 1.

Huit autres joueurs, dont un Français, avaient deviné les bons numéros, mais ils n'avaient coché qu'une seule étoile. Ils se contenteront donc de 114.649 euros. Treize autres personnes, dont trois en France, pourront réclamer 16.489 euros pour avoir coché les cinq bons numéros, sans étoile gagnante.

Le grand gagnant dispose désormais de 60 jours pour se déclarer, sans quoi la somme gagnée sera remise en jeu.

Le record de gain jamais empoché est toujours détenu par un Britannique : en 2022, il avait remporté 230 millions d'euros.