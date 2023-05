Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mardi 31 mai

▶️ Orages et grêle : 4 départements du Sud-Ouest en alerte

Les intempéries se poursuivent dans le sud de la France. Ce mercredi, ce sont quatre départements du Sud-Ouest (Gers, des Landes, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantique) qui ont été placés en vigilance orange par Météo-France. En cause, de violents orages qui devraient s'accompagner de forts cumuls de pluie et de grêle en fin de journée. Trente-deux autres départements de la moitié sud sont par ailleurs en vigilance jaune.

▶️ De quoi ce drapeau interdit en Russie est-il symbole ?

Du bleu, du blanc, mais pas de rouge. Depuis le début du conflit, un drapeau s'est imposé au sein des ressortissants russes qui veulent marquer leur désaccord avec la politique de Vladimir Poutine. Retour sur les origines de cet étendard désormais interdit par Moscou.

▶️ 500.000 étrangers accueillis chaque année en France, vraiment ?

Une immigration "hors de contrôle" en France ? Pour fustiger la politique migratoire du gouvernement, le chef de file des députés Les Républicains, Olivier Marleix, avance le chiffre de "500.000 étrangers" accueillis sur notre sol "par an". Un chiffre globalement juste, qui omet toutefois de mentionner les (nombreux) départs d'étrangers du territoire.