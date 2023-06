Retour de la pluie en Loire-Atlantique

Le village de Machecoul est sous les eaux. De violentes pluies, accompagnées de milliers d'éclairs incessants, se sont abattues sur la petite commune dans la nuit du dimanche 1er juillet et ont causé une importante inondation. Plusieurs entreprises n'ont pas pu reprendre le travail ce matin du lundi 2 juillet, les employés essayant tant bien que mal de sauver leurs matériels. Certains habitants en campagne et des résidents de camping ont dû être évacués à cause de la montée des eaux.



