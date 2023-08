Week-end rouge sur les routes de France : les prévisions de trafic de Bison Futé

Un nouveau week-end tendu en perspective sur les routes. Pour cet avant-dernier week-end d'août, Bison Futé voit orange dans le sens des départs et même rouge du côté des retours. La semaine précédente, samedi 12 août, un cumul exceptionnel de bouchons a même été constaté. À la mi-journée, un total de 1162 km de bouchons cumulés a été recensé sur l'ensemble du territoire. Et ce, alors que les prévisions étaient similaires avec une journée classée rouge.

Le trafic sera "très dense" dès ce vendredi 18 août dans le sens des retours, prévient Bison Futé. Dans le détail, la journée est classée orange au niveau national. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et les départements du littoral méditerranéen, Bison Futé voit rouge.

L'expert français des bouchons vous conseille d'éviter l'autoroute A7, entre Orange et Lyon, entre 15h et 23h. Trois autres axes de la moitié sud du pays sont déconseillés : l'autoroute A9, entre Montpellier et Orange, de 17h à 20h ; l’autoroute A9, entre Montpellier et Orange, de 17h à 20h et l’autoroute A61, entre Narbonne et Carcassonne, de 14h à 17h. Attention si vous pensez traverser la frontière italienne avec le tunnel du Mont-Blanc. Le trafic sera "très soutenu" une grande partie de la journée.