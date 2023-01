Grèce, Portugal, Maroc... Découvrez le classement des "paradis" pour retraités

En quatrième et cinquième position, on retrouve des pays du Maghreb. Le Maroc d'abord, qui offre aussi des avantages fiscaux, ainsi qu'une qualité de vie certaine. Puis la Tunisie, revenue au classement après plusieurs années difficiles liées à une vague d'attentats.

Vient ensuite la Thaïlande. Bien plus éloigné, le pays allie douceur de vivre et beauté des paysages. "Location incluse, un couple de retraités peut y vivre avec moins de 1000 euros par mois", assure retraitesansfrontieres.fr. L'Ile Maurice arrive en septième position, avec des arguments similaires, si ce n'est une vie plus chère. En huitième place, on retrouve le Sénégal, qui devance Bali et la République Dominicaine.