Retraites : 30% des vols annulés jeudi à Orly, d'autres aéroports aussi affectés

Ces décisions s'expliquent par le manque de contrôleurs aériens, de nombreux salariés de cette profession se mobilisant contre la réforme des retraites. C'est la première fois depuis le début du mouvement que d'autres aéroports que celui d'Orly sont touchés par ces demandes d'"abattements", nécessaires au nom de la sécurité. Celles-ci visent à mettre en adéquation le trafic aéroportuaire et le nombre de contrôleurs disponibles pour le gérer.

"Afin de limiter les perturbations du trafic", les autorités appliqueront "les dispositions du service minimum dans les centres en route de la navigation aérienne (CRNA, qui gèrent les mouvements d'appareils en vol, NDLR) et dans les services de navigation aérienne des aéroports où les dispositions réglementaires le permettent", a rassuré la DGAC, dans un communiqué. Toutefois, "en dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards" sont à prévoir. Les passagers "qui le peuvent" sont invités "à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol".