Réforme des retraites : âge de départ, trimestres à cotiser, estimation de la pension... ces simulateurs pour savoir ce qui vous attend

Pour estimer le montant de votre pension, la donne est plus complexe. Le site "Info Retraite" propose un simulateur, qui nécessite une connexion et un accès à des informations personnalisées, via notamment le service en ligne d'identification et d'authentification France Connect. "L'estimation est réalisée automatiquement, à partir des droits enregistrés depuis le début de votre carrière", assure le site qui se trouve, depuis le 10 janvier, régulièrement indisponible en raison "du grand nombre d'utilisateurs connectés."