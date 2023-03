Retraites : depuis les réformes de 2010 et 2013, le nombre de Français partis avec une décote a-t-il vraiment doublé ?

Si une hausse majeure est avérée depuis 2010, il apparaît qu'elle n'a pas touché de manière identique les hommes et les femmes. Ces dernières sont celles qui ont été les plus concernées par la progression du nombre de départs pris avec une décote. 5,7 points de plus pour les femmes, contre "seulement" 4,1 points pour les hommes, selon les données de la Cnav.