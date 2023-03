Retraites : l'IGPN saisie après des menaces et "propos inacceptables" envers de jeunes manifestants

Le Monde et Loopsider se sont procurés ces conversations. On y entend les fonctionnaires enchaîner les propos humiliants, menaçants et intimidants. "La prochaine fois qu’on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat, tu vas monter dans un autre truc qu’on appelle ambulance pour aller à l’hôpital", affirme l'un des membres des forces de l'ordre. Deux bruits de gifles sont également audibles, avant que l'un des policiers lance : "Tu commences à bégayer ! T’en re-veux peut-être une, que je te remette la mâchoire droite ?". "J'espère que demain t'es déferré, tu vas prendre quoi six mois ? Six mois c'est bien et une OQTF (obligation de quitter le territoire, ndlr)", lance un autre à un jeune homme de nationalité tchadienne. "Tu as de la chance, on va se venger sur d'autres personnes", conclut un des professionnels de la sécurité au moment de se déplacer vers un autre quartier.