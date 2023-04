"100 jours de colère" : Festival de Cannes, Roland-Garros... la CGT Énergie menace plusieurs grands événements

Pour faire monter la pression, le syndicat projette des actions lors des grands événements prévus dans les semaines à venir. "En mai, fais ce qu'il te plaît ! Le festival du film de Cannes, le Grand Prix de Monaco, le tournoi de Roland-Garros, le festival d'Avignon pourraient se retrouver dans le noir ! On ne lâchera rien." Au-delà même du sujet des retraites, "toutes les négociations de branche, quel que soit le sujet, seront mises sous surveillance des salariés grévistes" afin de "gagner sur toutes nos revendications et bien plus que le seul retrait de la réforme des retraites".