Retraites : le calendrier de la réforme et les dates des mobilisations à venir

L'expression veut que l'on batte le fer tant qu'il est chaud, c'est ce que feront les élus et soutiens de la France insoumise, qui ont annoncé leur participation à une marche ce samedi 21 janvier. Le parti se joint ainsi à un mouvement initié par plus de dix organisations représentantes de la jeunesse. "Samedi, on joue 'coucou nous revoilou' derrière les organisations de jeunesse", lance d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon sur son blog, estimant que "tout ce qui contribue à l’éducation populaire de masse est bon à prendre". À scruter : l'implication (ou non) des autres partis d'opposition, à gauche en particulier. La Dépêche du Midi rapporte que cette marche suscite des tensions entre LFI et le Parti communiste. Son numéro un, Fabien Roussel, regrettait dans les colonnes du JDD qu'elle "arrive comme un cheval dans la soupe (sic), avec ses gros sabots..."