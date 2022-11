Retraites : l'exécutif promet 1130 euros minimum

Nouvelle mesure pour la prochaine réforme des retraites. Dans un entretien, le ministre du Travail Olivier Dussopt a déclaré que le gouvernement voulait "aller au-delà de 1 100 euros" de "retraite minimum pour une carrière complète". "Au vu de l'inflation et de la revalorisation du Smic, nous comptons aller au-delà de 1100 euros, (...) autour des 85% du Smic net, soit 1130 euros aujourd'hui", a assuré Olivier Dussopt.

Selon le ministre, cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron permettra de créer "un écart suffisant entre le minimum vieillesse [953 euros pour une personne seule aujourd'hui] et la retraite minimale, afin de valoriser le travail". Cela "permettra à environ 25% des nouveaux retraités -et plus souvent des femmes- d'avoir une pension plus élevée", a-t-il affirmé dans les colonnes du journal Les Échos ce lundi 14 novembre.