Retraites : le jour où l'assurance vieillesse a été instaurée

C'est un sujet qui cristallise les tensions, à chacune de ses réformes. Encore aujourd'hui, alors qu'Emmanuel Macron relance le chantier de la réforme des retraites avec l'ouverture, depuis mercredi, des concertations entre le gouvernement et les syndicats, une mobilisation est prévue le 16 octobre par la Nupes. Les partis d'opposition de gauche revendiquent notamment l'âge du départ à la retraite à 60 ans.

Cette question a souvent été mise en avant, au cours des nombreuses réformes qu'a connues ce régime des retraites, créé en 1945. Tout au long de ses 77 ans d'existence, ce système a été progressivement modifié et adapté. Comment ses bases ont-elles été posées ? Dans quelles conditions ? Retour aux premiers jours de l'instauration du système général de retraite, avec les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, qui posent les fondations du régime général de Sécurité sociale et d'une assurance vieillesse, pour tous les salariés.