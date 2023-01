Retraites : les syndicats déjà divisés sur la conduite à tenir après le 31 janvier

D'un côté, ceux qui souhaitent faire monter la pression par des grèves reconductibles, derrière Philippe Martinez, et de l'autre, ceux qui préfèrent ménager l'opinion publique en évitant les blocages, sur la ligne de Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. "Les divergences apparaissent à partir du moment où un choix stratégique est à faire sur les modalités d’action", explique auprès de TF1info Stéphane Sirot, historien spécialiste des syndicats et mouvements sociaux.

Plusieurs organisations, en particulier les branches de la CGT, ont d'ores et déjà annoncé ces derniers jours des séries d'actions dans certains secteurs pour les semaines à venir, ce qui pourrait avoir une incidence sur les vacances d'hiver. Du côté de la SNCF, la CGT Cheminots et SUD-Rail ont évoqué une grève reconductible "dès la mi-février", après une mobilisation du 7 et 8 février. La fédération FO des transports appelle aussi à la grève une heure par jour en début de service à partir du 31 janvier. Dans le secteur des énergies, la CGT chimie a prévu des mobilisations dès le 31 janvier également, tout comme dans le milieu scolaire, à l'appel de Sud-Éducation.