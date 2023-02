Retraites : les vacances d'hiver finalement épargnées par la grève… sauf surprise

Sauf surprise, les grèves dures dans l'énergie et les transports ne sont donc pas pour tout de suite. Ce qui est de bon augure pour les vacanciers, notamment ceux de la zone C, qui entament leurs congés ce samedi 18 février. "Nous ne voulons pas entraîner des perturbations qui pourraient retourner l’opinion publique", expliquait début février au Parisien, Didier Mathis, le secrétaire général de l’Unsa. Lors du week-end de Noël, la grève des contrôleurs avait écorné l'image de la SNCF chez de nombreux voyageurs. Cette fois, les syndicats de cheminots ne veulent pas refaire la même erreur. D'autant que l'opinion publique est majoritairement contre cette réforme, un soutien qu'il serait fâcheux de s'aliéner en compromettant par des blocages les départs en vacances.

"On a décidé d'avoir une démarche plutôt positive avec l'action des 'Robins des bois'" (gratuité, rétablissement du courant pour les ménages coupés par leur fournisseur), mais beaucoup sur le terrain disent être "prêts pour des actions plus dures, n'attendant que le top départ", indique pour sa part Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la CGT-Energie, un des fers de lance du mouvement. Autre facteur, la volonté de préserver un front syndical uni face au gouvernement. "Il y a du monde dans les rues, on bat même certains records historiques" et l'union des syndicats est "très démonstrative et paraît très solide : chacun joue une même partition en harmonie", souligne à l'AFP Dominique Andolfatto, politologue et spécialiste du monde syndical.