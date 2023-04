Info-Retraite : pourquoi le simulateur officiel ne prendra en compte la réforme qu'en juin

Ce simulateur officiel permet de connaître, par exemple, si vous avez droit à une retraite anticipée pour une carrière longue, de calculer votre âge légal de départ à la retraite ou encore de simuler le montant de votre pension. Des estimations calculées à partir des informations de carrière enregistrées par les régimes de retraite, mais qui prennent en compte pour le moment les anciennes règles et non les 43 annuités de cotisation pour une pension à taux plein prévues dans le texte du gouvernement. Pour expliquer le délai de mise à jour, "Info-Retraite" indique que ses équipes ne pouvaient "pas travailler sur un projet de réforme" et ont donc dû attendre la promulgation du texte pour se mettre au travail.