Retraites, bourses, gaz… Ce qui change au 1ᵉʳ septembre

Report progressif de l’âge légal de départ, ruptures conventionnelles plus coûteuses pour les employeurs, rachat de trimestres, revalorisation des petites pensions, suppression de certains régimes spéciaux, etc. Une grande partie de la réforme des retraites entre en vigueur ce vendredi 1ᵉʳ septembre. Le gouvernement a publié, depuis la fin juin, une série de décrets pour préciser les modalités d’application. Pour en savoir plus, retrouvez les explications dans cet article.