Grève du 28 mars : une forte mobilisation des jeunes attendue pour la 10e journée de contestation

Selon le syndicat étudiant Unef, plus de 500.000 jeunes se sont mobilisés et environ 80 établissements universitaires ont été bloqués. Cette mobilisation ne devrait pas se tasser. Selon une source policière, il devrait y avoir "un doublement, voire un triplement" de la présence des jeunes dans les cortèges ce 28 mars, ceux-ci se mobilisant notamment sur la question des violences policières. Dans une note que nous nous sommes procurés, le service central du renseignement territorial s'attend même à des blocages d'établissements qui interviendraient "tôt le matin", afin de mobiliser les forces de l'ordre dès l'aube. Avant la manifestation du 23 mars, ce même service s'attendait déjà à un "second souffle" dans la mobilisation étudiante.