Réforme des retraites : y a-t-il "urgence à changer les choses pour dans dix ou vingt ans" ?

Le COR fait remarque que le système a dégagé l'an passé un excédent de 900 millions d'euros, pour la première fois depuis la crise de 2008. Pour cette année, l'institution estime même qu'un surplus de 3,2 milliards d'euros est à prévoir. Dans sa synthèse, lorsqu'il évoque les évolutions à venir, il fait état d'une "dynamique des dépenses de retraite globalement toujours contenue", et ne tire donc pas de sonnette d'alarme. Il faut toutefois noter que les experts mettent aussi en avant "un niveau en augmentation par rapport aux dernières projections".

Dans ce contexte, les déclarations d'Eric Woerth semblent à nuancer : il est vrai que le financement des retraites va se révéler plus délicat dans les prochaines années, mais le COR s'accorde à dire que sur le long terme, l'équilibre global du système n'est pas menacé. "De 2032 jusqu’à 2070, malgré le vieillissement progressif de la population française la part des dépenses de retraite dans la richesse nationale serait stable ou en diminution", peut-on lire dans le rapport. Un résultat qui "peut sembler contre-intuitif au regard du vieillissement démographique attendu" et "qui viendra inéluctablement peser sur les dépenses de retraite futures, en alourdissant le nombre de retraités relativement au nombre de cotisants". Pour autant, "cette évolution démographique défavorable est contrebalancée, d’une part, par le recul de l’âge de départ à la retraite qui passerait de 62 ans à 64 ans du fait des réformes déjà votées ; et, d’autre part, par la moindre augmentation du niveau de vie des retraités relativement aux actifs".

La question désormais est donc de savoir si l'augmentation à venir des dépenses de retraites en pourcentage du PIB doit nécessiter ou non des ajustements (et donc une potentielle réforme). Le gouvernement en est convaincu, au contraire d'organisations syndicales telles que la CFE-CGC, pour qui "la soutenabilité de notre système est pérenne". Le ministre du Travail, prudent sur la question, entend poursuivre les discussions sur le sujet, tout en martelant que l’objectif reste de pouvoir "équilibrer le système" de retraite et de se prémunir des déficits à venir. Olivier Dussopt a ainsi mentionné des prévisions faisant état d'une perte de "plus de 12 milliards" d’euros en 2027 et d’une "vingtaine de milliards" en 2030.