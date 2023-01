Retraites : unis contre la réforme, les syndicats portent-ils la voix de "l'immense majorité des gens qui travaillent" ?

Les revendications des syndicats sont-elles représentatives des positions défendues par "l'immense majorité" des travailleurs à travers l'Hexagone ? Si l'on s'en tient uniquement aux chiffres fournis par la Dares, l'organisme en charge de statistiques au sein du ministère du Travail, on constate que cette affirmation est à nuancer. En effet, la très grande majorité des actifs n'adhèrent à aucun syndicat. À peine plus d'une personne sur 10, si l'on en croit les données les plus récentes, qui remontent à 2019. C'est deux fois moins qu'il y a 50 ans.

L'infographie qui suit illustre toutefois les importantes disparités qui composent le paysage du syndicalisme français. Très peu ancré chez les jeunes (2,7% des moins de 30 sont adhérents), il se renforce chez les catégories de travailleurs plus âgés, pour concerner 14,7% des 50 ans et plus.