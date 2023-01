Retraites : vous êtes nés en 1965 ou 1966, êtes-vous les grands perdants de la réforme ?

Du côté de BFM Business, on s'est employé à réaliser un comparatif pour déterminer les générations qui pâtiront le plus de cette refonte. On constate ainsi que pour les personnes nées durant le 1er semestre 1961, la durée de cotisation requise n'évolue pas et demeure fixée à 168 trimestres. Constat similaire pour celles et ceux nés en 1973 et après, qui devaient (et devront encore à l'avenir) cumuler 172 trimestres.

Pour les Français nés durant la période intermédiaire, en revanche, la réforme n'est pas sans conséquences, comme en témoigne le tableau qui suit (cliquez ici s'il ne s'affiche pas correctement) :