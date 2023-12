Réveillon du Nouvel An : boire de l'alcool puis reprendre le volant, la mauvaise habitude qui perdure

D'après une enquête de l'association Prévention routière, 83% des Français fêtant le réveillon du Nouvel An prévoient de consommer de l'alcool. Problème : une personne sur trois compte aussi reprendre le volant après la soirée. L'association lance une campagne de sensibilisation contre ce risque.

C'est un produit régulièrement de sortie pour fêter le passage à la nouvelle année : les boissons alcoolisées. Les derniers instants de 2023 et les premiers de 2024 ne feront pas exception. D'après une enquête de l'association Prévention routière*, huit Français sur dix prévoient de fêter le réveillon. Parmi eux, 83% comptent consommer de l'alcool. Ce qui ne fait pas bon ménage avec un retour en voiture.

Pourtant, plus d'un Français sur quatre (27%) prévoit de reprendre le volant ou le guidon à l'issue de la soirée, et même 33% des 35-49 ans, assure l'association. "Entre ceux qui reçoivent et ceux qui se déplacent, 46% des Français seront concernés par" la question de "l'alcool et la conduite", écrit-elle. Or, les chiffres parlent d'eux-mêmes. "En 2022, l'alcool a été responsable de 30% des accidents mortels, soit 996 morts", rappelle l'association, qui précise qu'en moyenne, 18 personnes sont tuées sur la route lors du week-end du Nouvel An.

"71% des Français concernés envisagent de mauvaises solutions pour rentrer"

Des faits connus, qui n'empêchent pas une partie de la population de prendre des risques. "71% des Français concernés par la question de l'alcool ou de la conduite envisagent de mauvaises solutions pour rentrer", comme "emprunter les petites routes, rouler lentement ou encore attendre avant de reprendre le volant", déplore-t-elle. "La moitié des Français ignorent le temps d'élimination de l'alcool (une à deux heures par verre consommé)."

Dès lors, l'association lance "une campagne de sensibilisation" pour avertir la population. Baptisée "#BienRentrer", elle préconise des moyens plus sécurisés pour démarrer 2024 plus sereinement. Parmi eux, "désigner un capitaine de soirée", chargé de ne pas boire et de ramener ses proches, "rentrer en transports en commun", ceux d'Île-de-France étant par exemple ouverts (gratuitement) toute la nuit, "prendre un taxi ou un VTC" ou encore "dormir sur place".

*Enquête de l'association Prévention routière réalisée en ligne par l'institut Moaï, entre le 24 novembre et le 4 décembre 2023, auprès d'un échantillon de 1003 individus représentatif de la population française majeure.