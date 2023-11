Revenge porn : un sondage démontre l'ampleur du phénomène chez les jeunes

Une attitude là encore bien plus répandue chez les jeunes hommes, qui sont quatre sur dix à admettre avoir déjà dénigré une ancienne conquête pour nuire à sa réputation, contre seulement 14% des jeunes femmes.

Ces comportements conduisent parfois jusqu'au revenge porn. Comme son nom l'indique, ce délit consiste à se venger d'une personne en publiant des contenus intimes, sans son accord. Malgré une sanction lourde - deux ans de prison et 60.000 euros d'amende encourus - plus d'un tiers des hommes qui suivent leur ex (38%) reconnaissent avoir déjà envoyé des photos intimes de leur ancienne petite amie à d'autres personnes. Une proportion qui chute à 14% chez les femmes interrogées.