Revêtement de sol : comment bien habiller son plancher ?

C'est l'un des revêtements les plus utilisés, sur les murs, mais aussi sur les sols. L'avantage, c'est qu'il trouve sa place dans toutes les pièces, aussi bien un salon qu'une salle de bain. Le carrelage a cette faculté d'être un caméléon et d'imiter aussi bien l'ardoise ou le béton brut, et même la pierre ou le bois. On en trouve en faïence, terre cuite, tomette… Il y en a pour tous les goûts. Robuste, il est aussi très facile à entretenir et particulièrement résistant. S'il s'adapte à toutes les envies et les budgets, le carrelage possède un toucher lisse et froid. De ce fait, il faut bien réfléchir avant de le poser dans une chambre.