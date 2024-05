Rhône : un couple joue au Keno chacun de leur côté, les deux amoureux remportent le gros lot

Un couple a joué au Keno le 18 avril dernier, achetant le jeu chacun de leur côté. Les jeux ont été validés dans un tabac de Vénissieux et les amoureux ont remporté chacun la mise, soit 3,6 millions d'euros à deux, annonce la Française des Jeux ce mardi. Les deux ont joué la même combinaison, à un nombre près.

C'est une histoire à peine croyable, mais qui pourtant a bien eu lieu le mois dernier dans le Rhône. Dans la matinée du jeudi 18 avril, un couple est allé jouer au Keno dans un tabac à Vénissieux. Ce jour-là, le couple joue ses grilles habituelles avec le multiplicateur à trois euros. "Tous les deux ont une grille identique à l’exception du numéro neuf. Récemment, Monsieur a modifié la combinaison et remplacé le numéro neuf par le vingt-neuf", explique ce mardi la Française des Jeux (FDJ) dans un communiqué.

Quelques heures plus tard, les résultats tombent et pour ces joueurs, il remporte le gros lot ! Ils ont joué les bonnes combinaisons : le 1-2-5-7-8-9-10-11-14-16 pour Madame et le 1-2-5-7-8-10-11-14-16-29 pour Monsieur !

Se consacrer au bénévolat

La surprise a été immense pour les amoureux qui ont découvert qu’ils avaient chacun remporté un gain de 1,8 million d’euros, soit 3,6 millions à eux deux, lors du tirage de midi. "Ils n’étaient pas ensemble au moment du tirage et c’est Madame qui a informé son époux, dont la première réaction a été très posée : 'Doucement, demain, il fera jour, tranquille'", détaille la FDJ, précisant que les gagnants souhaitaient garder l'anonymat.

Main dans la main, le couple est allé chercher ses gains au siège de la FDJ. Il souhaite désormais progressivement arrêter de travailler pour se consacrer à des activités de bénévolat. Ils sont particulièrement sensibles aux enfants souffrant de maladie, et veulent utiliser leurs gains pour créer une association. "Ces gains seront utiles pour les autres. Quand on reçoit, on donne", a réagi le gagnant qui continue de jouer avec la même combinaison "pour le plaisir".