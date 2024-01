Riposte Alimentaire : les militants qui ont aspergé la Joconde de soupe hébergés par la ville de Paris ?

La mairie de Paris est accusée de loger les membres du collectif Riposte Alimentaire. Il s’est récemment fait remarquer en jetant de la soupe sur la vitre de La Joconde. Tous deux démentent cette affirmation, les militants écologistes n’ayant pas de locaux.

La mairie de Paris complice de la dernière action de militants écologistes au Louvre ? Alors que des membres du collectif Riposte Alimentaire, ont fait parler d’eux le 28 janvier en jetant de la soupe sur la vitre blindée de La Joconde, ils font depuis l’objet d’une rumeur. Ce mouvement, qui a organisé cette action pour défendre "la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation durable", serait abrité dans des locaux appartenant à la mairie de Paris, apprend-on le 29 janvier sur X (ex-Twitter).

Une "erreur" dans un mail

Selon un internaute, Riposte Alimentaire "est domicilié au 1 place Baudoyer, devant l'Hôtel de Ville. C'est un immeuble de bureaux de la mairie de Paris. Faisant face à "l'Académie du climat", cet immeuble n'est autre que... le siège de la Police municipale de Paris. Comment un tel groupe, qui revendique le droit à l'illégalité, peut-il être logé par la mairie de Paris ?". Pour rappel, l’Académie du climat se veut être un "lieu participatif, éducatif et gratuit pour former les jeunes Parisiens aux enjeux environnementaux", dont les locaux sont installés juste en face de l’Hôtel de Ville.

Interrogée, la ville de Paris dément catégoriquement cette rumeur. "Le collectif Riposte alimentaire n’est pas hébergé au 1 place Baudoyer. Il ne l’est pas non plus à l’Académie du Climat, située au 2 place Baudoyer", nous répond-on après quelques vérifications. Même son de cloche des militants écologistes, qui assurent à TF1info : "Nous n'avons pas de locaux à cette adresse, cela est une erreur de notre part". Alerté, le collectif a ensuite rejeté publiquement cette affirmation, évoquant une erreur dans "l’envoi d'un mail". Il nous indique également n’avoir aucun bureau à Paris ou ailleurs. Dans la lignée de Dernière Rénovation, qui a mis fin à ses actions cet été, Riposte Alimentaire revendique la "résistance civile" face à l’urgence climatique et environnementale qui pèse sur l’alimentation.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.