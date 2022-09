Roch Hachana : tout savoir sur le Nouvel an juif, célébré jusqu'à mardi

Différents aliments symboliques sont traditionnellement consommés : pomme, miel, grenade, courge ou encore dates. De nombreuses prières sont récitées, selon un rituel bien précis. L'une d'entre elle doit d'ailleurs être dite à côté d'un réservoir d'eau contenant des poissons, comme une rivière ou un canal, la Torah étant comparée à l'eau sans laquelle les poissons ne peuvent vivre. Les croyants y vident symboliquement leurs poches comme ils se débarrassent de leurs péchés.

Se succèderont ainsi les fêtes de Roch Hachana, puis Yom Kippour, ou "Grand Pardon" - jour de jeûne, de prière et de confession des fautes (4 et 5 octobre) -, de Souccot, la fête des cabanes, - qui rappelle le temps où les Hébreux vivaient sous la tente après leur sortie d'Egypte (9 au 18 octobre) - et, enfin, la Sim'hat Torah (18 octobre).