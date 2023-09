Kylian Mbappé sermonné, Bill Gates annonçant une épidémie... Oui, c'est du deepfake, mais comment le repère-t-on ?

Et pour cause, avec des vidéos créées par une intelligence artificielle capable d'apprendre les mouvements et la voix d'une personne, et des outils de plus en plus accessibles, celles-ci sont non seulement plus nombreuses, mais aussi plus en plus crédibles.

Une étude publiée en février 2022, montrait ainsi que 78% des interrogés étaient incapables de discerner une vidéo générée par l'intelligence artificielle d'une vidéo authentique. Nous vous donnons ici quelques conseils pour éviter de tomber dans le piège.