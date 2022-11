Rouler à 110 km/h sur l'autoroute : l'appel de personnalités pour la planète et le porte-monnaie

Rouler à 110 au lieu de 130 km/h, une autodiscipline qui a encore du mal à s'affirmer sur la route, où l'objectif est souvent d'arriver à destination le plus vite possible. Pourtant ce petit geste permettrait de réduire significativement les émissions de CO2 sur un trajet. Dans une tribune publiée la semaine dernière dans le Journal du Dimanche, plusieurs personnalités (Yann Arthus-Bertrand, Cyril Dion, Jean-Marc Jancovici notamment) ont lancé un appel en ce sens. En France, les trajets en voiture sont à l’origine de plus de 50 % des gaz à effet de serre du secteur des transports, ce qui représente 16 % de l’ensemble des émissions nationales, s'y alarment les signataires, s'engageant à appuyer un peu moins sur le champignon et encourageant chacun à en faire autant.