Route du Rhum : des militants anti-vaccin envahissent la zone d'arrivée des bateaux

Les militants ont également mis en parallèle les investissements réalisés pour la tenue de la Route du Rhum et le manque de moyens financiers de la Guadeloupe pour régler les problèmes structurels de l'île, comme l'eau, les transports, l'école ou encore le chômage.

"Chaque fois que des gens font la Route du Rhum, ils continuent à assassiner nos ancêtres, ils piétinent nos mémoires, et méprisent les combats que nos ancêtres ont menés pour notre liberté, et à chaque fois ils nous méprisent", a affirmé la secrétaire générale de l'UGTG, convoquant le souvenir des trajets de la traite négrière pour fustiger la course. Après plusieurs prises de parole, les militants se sont retirés, laissant la place à un concert et à la préparation de l'accueil de Francis Joyon, qui a franchi la ligne d'arrivée à 23h.