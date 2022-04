Royaume-Uni : bientôt la télé au volant dans les voitures autonomes ?

Londres estime que le développement de cette nouvelle technologie tant attendue pourrait générer autour de 38.000 nouveaux emplois dans le pays, avec un marché qui devrait peser près de 42 milliards de livres d'ici à 2035. Selon le ministre des Transports, Trudy Harrison, ces véhicules "vont révolutionner la manière dont nous voyageons et vont rendre nos futurs trajets plus verts, sûrs et fiables".