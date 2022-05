Royaume-Uni : un avion obligé de faire demi-tour pour changer de pilote

S'il y avait bien un pilote dans l'avion, celui-ci n'était pas habilité. Lundi, un vol de la compagnie aérienne Virgin pour New York est arrivé avec deux heures et quarante minutes de retard. En cause : l'avion a dû faire demi-tour au bout de quarante minutes de vol après que le commandant de bord s'est rendu compte d'une "erreur d'affectation", selon la compagnie.