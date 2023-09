L'influenceur Sebydaddy touche-t-il vraiment le RSA depuis Miami ?

Ce passage d’une interview, donnée en septembre au youtubeur Sam Zirah, a créé de nombreuses réactions sur TikTok, mais aussi sur Twitter. Il a notamment été partagé par Charles Prats, ancien magistrat spécialiste de la lutte contre la fraude et figure controversée pour ses éclairages peu sourcés, sur le montant de la fraude sociale par exemple. La polémique prend donc aisément, une semaine après le cas du Youtubeur Mertel qui affirmait toucher 1800 euros par mois grâce aux allocations handicap.

L’échange entre Sebydaddy et Sam Zirah, diffusé sur YouTube le 24 septembre, se déroule ainsi : "-Je tape dans la CAF, oui je touche le RSA. -Mais tu ne vis pas en France, pourtant ? Comment peux-tu avoir le RSA et ne pas être sur le sol français ? -Parce que j’ai aussi une adresse en France. Et quand tu as plus de 28 ou 25 ans et que tu n’as pas d’activité, tu touches le RSA. N’importe quel Français qui a une adresse en France, qui n’a pas d’activité, touche le RSA. -C’est choquant ce que tu dis, tu ne trouves pas ? -Sachant que 99% des Français le font, non."

Après s’être fait objecter qu’il ne pouvait pas "sortir des chiffres comme ça", Sebydaddy précise le montant qui lui serait versé chaque mois - 526 euros - et le justifie par le fait d’avoir "diverti la France entière pendant sept ans".