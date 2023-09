"Suspension-remobilisation" : en quoi consiste cette nouvelle sanction encourue par les allocataires du RSA ?

Actuellement, un allocataire qui ne respecte pas ses engagements peut déjà être sanctionné, sur décision du président du conseil départemental, par une réduction ou une suspension des versements, voire une radiation du droit au RSA en cas de récidive, explique le site du ministère des Solidarités. La sanction "qui consiste à amputer le RSA d'un foyer" existe donc, mais dans la pratique, "cette partie n'est jamais restituée", a affirmé le ministre du Travail Olivier Dussopt.

Selon lui, le nouveau dispositif "suspension-remobilisation" permettra une sanction plus graduelle que la suspension sans versement rétroactif ou la radiation. "Aujourd'hui, il y a une radiation pure et simple, plusieurs dizaines de milliers de personnes par an. Ce que nous voulons créer, c'est une suspension qui (...) pourra durer un jour, une semaine... L'avantage, c'est rapide à mettre en œuvre et rapidement réversible", avait déjà défendu le ministre en mai dernier.

Loin d'être convaincue, la gauche a longuement fustigé un article de "la honte" : selon elle, il ferait grimper le nombre en fin de compte, en instaurant un nouveau type de sanction. "Au cœur de votre projet, ce n'est pas l'accompagnement, c'est le durcissement de la menace et de la sanction", a tancé le communiste Pierre Dharréville. "Tout montre que la sanction, elle conduit à la rue et à la sortie du dispositif, c'est factuel", a martelé de son côté le député socialiste Arthur Delaporte. Pour la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot, la mesure va à l'encontre de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui dispose que les États signataires doivent protéger l'enfant "contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique (ou) les activités (...) de ses parents".