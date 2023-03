Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce jeudi 2 mars

▶️ "Saboteurs" ukrainiens infiltrés : Moscou évoque une "attaque terroriste", Kiev dénonce "une provocation"

"Une attaque terroriste." C'est en ces termes que le Kremlin a qualifié l'infiltration de "saboteurs" ukrainiens dans la région russe de Briansk, frontalière de l'Ukraine et située à environ 400 kilomètres au sud-ouest de Moscou. Kiev a répliqué, qualifiant de "provocation délibérée" ces informations.

▶️ 47 morts dans un accident de trains en Grèce : la catastrophe était redoutée, et la polémique grandit

Près de deux jours après le dramatique accident survenu près de Larissa, dans le centre de la Grèce, le bilan grimpe et la polémique enfle. Au cœur des débats, désormais, le réseau ferroviaire du pays, dont la vétusté était pointée par les syndicats et la Commission européenne. Il y a quinze jours, Athènes avait même été assigné devant la Cour de justice à cause de son réseau.

▶️ Disparition de Leslie et Kevin : Tom T., le premier suspect, présenté à un juge d'instruction

Cela fait plus de trois que Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat n'ont plus donné signe de vie après une soirée à Prahecq, dans les Deux-Sèvres. Mais l'enquête, elle, avance : un suspect a été transféré aujourd'hui à Poitiers afin d'être présenté à une juge d'instruction. Il pourrait être mis en examen dans la foulée.

▶️ "L'âge de la Françafrique est révolu", assure Emmanuel Macron depuis le Gabon

Le président français a rapidement posé les jalons de ce que sera sa visite de quatre jours en Afrique. Aujourd'hui à Libreville, au Gabon, Emmanuel Macron a assuré que l'ère de la "Françafrique" était "révolue" et que la France occuperait désormais un rôle d'"interlocuteur neutre" sur le continent africain.

▶️ VIDÉO - "Il ne respire plus" : un pompier plein de sang-froid sauve la vie d'un bébé par téléphone

"Mon petit garçon de deux mois est tout bleu, il ne respire plus". Ce jour-là, dans le centre d’appel de Beauvais (Oise), un pompier répond, déclenche une équipe d’urgence et, à distance, dicte à la maman en détresse les gestes qui sauvent. Découvrez cette incroyable histoire dans notre article et dans notre reportable.