Sainte-Soline : le second manifestant grièvement blessé est sorti du coma, mais reste dans un état grave

Par conséquent, le pronostic vital du militant reste engagé et "l'incertitude subsiste concernant son avenir", alors que son état "reste d'une 'extrême fragilité'". Ses parents ajoutent qu'il n'est pas possible de dire à cette heure si "Serge va recouvrer ses esprits et l'usage de son corps". Cet homme de 32 ans a été grièvement blessé à la tête par un tir de grenade lacrymogène, selon la famille, à Sainte-Soline. Samedi 25 mars, de violents affrontements avaient éclaté en marge d'une manifestation contre le projet de méga-bassines souhaité par le gouvernement et contesté par des militants écologistes.