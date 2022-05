Le salaire des profs débutants est-il passé de 2,3 SMIC en 1980 à seulement 1,1 SMIC aujourd'hui ?

Nommé ministre de l'Éducation nationale en remplacement de Jean-Michel Blanquer, Pap Ndiaye ne devrait pas manquer de travail dans les mois à venir. Il lui faudra notamment plancher sur la question des rémunérations du corps enseignants, qui contribuent en partie au manque d'attractivité de la profession et au manque de candidats dans de multiples matières.

Pour illustrer cette situation, un internaute a relayé sur Twitter une comparaison choc ces derniers jours, abondamment reprise. "En 1980, un jeune prof gagnait 2,3 SMIC. En 2022, il gagne 1,1 SMIC", a-t-il souligné. Un constat qui lui fait dire que "les débats en boucle sur l'opposition entre la ligne Blanquer et la ligne Ndiaye sur l'islamo-gauchisme, on s'en cogne". Et de résumer en quelques mots son état d'esprit : "On veut de la fraîche, de l'oseille, de la thune."